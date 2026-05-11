В «Божественной поэме» Данте нашли описание столкновения астероида с Землей

Итальянский поэт Данте Алигьери зашифровал в своей поэме «Божественная комедия» реальные физические процессы, описывая падение Сатаны с небес. Доктор Тимоти Бербери из Университета Маршалла заявил, что мыслитель описал последствия удара астероида с Землей, сообщило издание Daily Mail .

Исследователь отметил, что описание ада у Данте содержит удивительные научные открытия. При том, что поэма была написана в XIV веке, когда научным кругам еще не были известны метеоры.

Данте же описал ад в виде девятиуровневой ямы, уходящей под землю, которую пробил при падении с небес Сатана. По мнению Бербери, поэт интуитивно представлял его как быстро движущийся объект, врезавшийся в Южное полушарие.

«Другие источники, такие как Библия, упоминают о падении Сатаны, но Данте был первым, кто продумал геологические последствия этого события», — пояснил доктор.

Бербери отметил, что падение Сатаны в поэме Данте похоже на падение протопланеты Тейя, которая врезалась в Землю и образовала Луну. Кроме того, описание ада у мыслителя удивительно похоже на описание мексиканского кратера Чиксулуб, оставленного астероидом, уничтожившим динозавров.

