Прототип Стоунхенджа на пять веков старше оригинала нашли в Британии

AP News: археологи нашли прототип Стоунхенджа старше его на 500 лет

Британские археологи в пяти километрах от Стоунхенджа нашли древнюю деревянную конструкцию, которая могла стать прообразом мегалита. Об этом сообщило агентство AP News .

Конструкция состоит из двух деревянных столбов, расположенных друг от друга на расстоянии 120 метров. Их ось выровняли, чтобы в день летнего солнцестояния указывать на восход солнца и на закат — в день зимнего.

Ученые считают, что обнаруженная находка старше Стоунхенджа на 500 лет, что делает ее одним из древнейших сооружений на Солсберийской равнине.

Также на месте раскопок нашли редкий дискообразный нож, кости животных и керамику. Исследователи считают, что площадка могла служить центром крупных религиозных собраний.

«Такие возможности выпадают раз в жизни. Слава богу, я задержался в археологии долго, чтобы стать частью открытия. Это главное событие в моей профессиональной жизни», — признался глава экспедиции Фил Хардинг.

Ранее в Румынии нашли клад с золотыми ожерельями бронзового века.