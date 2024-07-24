Следы воды нашли в лунном грунте

Китайские ученые нашли следы воды в лунном грунте. Результаты их исследования опубликовали в журнале Nature Astronomy .

Следы воды обнаружили в образцах лунного грунта, которые собрал китайский лунный зонд «Чанъэ-5». Космический аппарат завершил свою миссию в 2020 году. На Землю он вернул образцы горных пород и грунта с Луны.

Чтобы исследовать их, ученые использовали инфракрасный свет, что позволило им установить наличие следов воды.

Недавно научный журнал Nature сообщал, что на поверхности Луны нашли пещеру, которая может стать потенциальным местом для проживания человека. Она расположена в яме под морем Спокойствия и, по мнению ученых, способна защитить людей от суровых лунных условий. Поэтому в пещере можно создать базу для длительных космических исследований.

Кандидат технических наук Андрей Ионин сообщал, что человечеству необходим технологический рывок в биоинженерии для освоении Луны и Марса. Также для этого людям необходимо создать безопасные источники энергии.