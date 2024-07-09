Кандидат технических наук Ионин: для освоения Луны и Марса человечеству нужен рывок в биоинженерии

Человечеству нужен технологический рывок в биоинженерии и создании мощных безопасных источников энергии, чтобы освоить Луну и Марс. Такое мнение выразил член-корреспондент Российской академии космонавтики, кандидат технических наук Андрей Ионин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, необходимо сделать так, чтобы все живое с Земли могло не просто существовать в космосе, но и размножаться. Также важно создать компактные и мощные источники энергии, заключил Ионин.

Ранее Денис Мантуров заявил, что в планах России есть старт пилотируемой миссии на Луну.

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