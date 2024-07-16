На Луне нашли пещеру, в которой можно создать базу для человека

На поверхности Луны обнаружили пещеру, которая могла бы потенциально стать базой для проживания человека. Об этом сообщил научный журнал Nature .

Объект находится в яме под морем Спокойствия и доступен с поверхности Луны. Ученые предположили, что пещера хорошо защищает от суровых лунных условий, а значит, в ней можно создать базу для долгосрочных космических исследований.

Анализ данных, собранных Лунным разведывательным орбитальным зондом НАСА, показал, что пещера имеет примерно 77 метров в длину и 45 в ширину. Для окончательного вердикта требуется непосредственный осмотр пещеры с помощью зондов.

Ранее кандидат технических наук Андрей Ионин рассказал, что для освоении Луны и Марса человечеству требуются технологический рывок в биоинженерии и создание безопасных источников энергии.