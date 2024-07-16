На Луне нашли пещеру, в которой можно создать базу для человека
Nature: на Луне нашли пещеру, способную защитить человека от суровых условий
На поверхности Луны обнаружили пещеру, которая могла бы потенциально стать базой для проживания человека. Об этом сообщил научный журнал Nature.
Объект находится в яме под морем Спокойствия и доступен с поверхности Луны. Ученые предположили, что пещера хорошо защищает от суровых лунных условий, а значит, в ней можно создать базу для долгосрочных космических исследований.
Анализ данных, собранных Лунным разведывательным орбитальным зондом НАСА, показал, что пещера имеет примерно 77 метров в длину и 45 в ширину. Для окончательного вердикта требуется непосредственный осмотр пещеры с помощью зондов.
Ранее кандидат технических наук Андрей Ионин рассказал, что для освоении Луны и Марса человечеству требуются технологический рывок в биоинженерии и создание безопасных источников энергии.