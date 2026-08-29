Слабая магнитная буря накроет Землю в субботу

Магнитная буря слабого уровня ожидается на Земле в субботу, 29 августа. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Вчера около 16:00 по московскому времени до планеты добралось облако плазмы, выброшенное Солнцем. Скорость и температура солнечного ветра заметно выросли, но до бури дело пока не дошло: фиксировали только желтый уровень возмущений. Однако астрономы полагают, что сегодня порог все же будет пройден.

Основная масса плазмы проходит в стороне от Земли, наша планета зацепила лишь край облака. Этого достаточно для кратковременного выхода в красную зону, но сильных возмущений ждать не стоит.

К концу дня геомагнитная обстановка нормализуется. Вспышек на Солнце сейчас нет: индекс активности равен нулю, так что после затихания бури наступит длительная депрессия.

Ранее ученые предупреждали о мощной магнитной буре после сильной вспышки на Солнце.