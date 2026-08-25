Землю может накрыть самая сильная магнитная буря за несколько месяцев

Землю может накрыть сильная магнитная буря после мощной вспышки на Солнце и крупнейшего за последние два месяца выброса плазмы. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии XRAS .

Пик вспышки уровня M7.0 пришелся на 13:02 по московскому времени. Событие сопровождалось очевидным выбросом плазмы в космос. По предварительным данным, как минимум край облака задевает нашу планету, хотя точные модели пока отсутствуют — прошло около полутора часов.

Геомагнитные последствия удара не должны превысить уровня G3 по пятибалльной шкале. Это может стать самой сильной магнитной бурей за последние один-два месяца. Пока вспышки остаются ниже порога высшей категории X, но идут по нарастающей.

Накануне лаборатория сообщила о возобновлении опасных для Земли вспышек на Солнце. За день ученые зафиксировали сразу три мощных взрыва.