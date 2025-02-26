Сеченовский университет поучаствует в исследовании вакцины от ветрянки

Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова станет участником рандомизированного клинического исследования новой вакцины от ветряной оспы с участием детей от девяти месяцев. Испытания пройдут в нескольких городах России.

Клинические исследования состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Самаре, Перми и Пятигорске на базе семи центров, в том числе Клинического института детского здоровья имени Филатова Сеченовского университета Минздрава России, Научно-исследовательского института педиатрии и охраны здоровья детей РНИМУ имени Пирогова и Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА.

«Вакцина появится в России благодаря сотрудничеству биофармацевтической компании „Нанолек“ и южнокорейской биофармацевтической компании GC Biopharma. „Нанолек“ уже получила разрешение на проведение рандомизированного клинического исследования», — следует из пресс-релиза.

В феврале 2023 года препарат прошел процедуру преквалификации ВОЗ, что подтверждает соответствие вакцины международным стандартам эффективности и безопасности.

Ветрянка — одна из самых распространенных инфекций в мире. Она может вызывать тяжелые осложнения, особенно у детей до года и взрослых. В Сеченовском университете имеется большая клиническая и материально-техническая база для проведения широкомасштабных исследований вакцины.

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков ранее призвал вакцинироваться вместо участия в «ветряночных вечеринках».