Педиатр Тимаков призвал вакцинироваться вместо участия в «ветряночных вечеринках»

Единственный положительный аспект «ветряночных вечеринок» заключается в том, что болезнь наступает в контролируемый родителями момент. Об этом изданию kp.ru сообщил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Ветрянка — это герпесная инфекция, сопровождающаяся серьезными симптомами и возможными осложнениями. Хотя считается, что взрослые переносят ветрянку тяжелее, маленькие дети также могут столкнуться с серьезными проявлениями болезни. Евгений Тимаков подчеркивает, что даже младенцы могут страдать от тяжелых форм инфекции.

Существует распространенное заблуждение, что ветрянка проявляется исключительно высыпаниями на коже. На самом деле, заболевание может сопровождаться высокой температурой и серьезными осложнениями, вплоть до необходимости госпитализации. Возможны вторичные инфекции, снижение иммунитета ребенка и присоединение других вирусов, особенно в периоды эпидемий ОРВИ. Тимаков настоятельно рекомендует вакцинацию вместо участия в «ветряночных вечеринках».