Российскую разработку для снижения веса признали лучшим технологическим решением

Отечественная разработка для людей с избыточной массой тела получила профессиональное признание. Автоинжектор препарата «Тирзетта» стал лауреатом премии в номинации «Лучшее технологическое решение».

Устройство уже содержит необходимую дозу лекарства и максимально упрощает процедуру введения. Пациенту не нужно выполнять дополнительные манипуляции — достаточно приложить инжектор к коже и запустить механизм.

Директор по маркетингу и продажам компании «Промомед» направления «Эндокринология» Людмила Ковальчук отметила, что премия неслучайна и обусловлена работой компании. Она добавила, что пользователи и врачи смогли по достоинству оценить решение.

На Петербургском международном экономическом форуме представители «Промомеда» подписали соглашение с Фондом развития промышленности о запуске производства специализированных препаратов полного цикла. Благодаря этому проекту инновационные технологии станут доступнее для пациентов.

Ранее представители компании также заявили о снижении цены на популярное противовирусное лекарство.