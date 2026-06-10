На страже здоровья: одно из популярных противовирусных лекарств стало дешевле

Группа компаний «Промомед» снизила цены на эсперавир в два раза

C 25 мая в России вступил в силу новый регламент для медиков на случай эпидемий и других чрезвычайных ситуаций. Фармацевтический рынок отреагировал на это снижением цен на противовирусные препараты. Например, эсперавир подешевел более чем в два раза.

Компания-производитель оптимизировала производство и пересмотрела дозировку действующего вещества. Все эти меры позволили сделать прием лекарства более комфортным и эффективным.

Действующее вещество эсперавира напрямую блокирует фермент, отвечающий за размножение вируса. Иначе говоря, вирус больше не может размножаться и постепенно выводится из организма.

«Что важно, этот элемент — РНК-полимераза — есть только в частичках вируса, в человеческих клетках его нет», — рассказала директор по новым продуктам группы компаний «Промомед» Кира Заславская.

Уже на третий день терапии вирус перестает определяться у большинства пациентов. Такой результат показали клинические исследования.

Причиной ужесточения регламента в Роспотребнадзоре назвали новые вспышки хантавируса и лихорадки Эбола. Кроме того, ежегодно в мире фиксируется до миллиарда заболевших гриппом, в том числе десятки миллионов — в России.

Однако следить за своим здоровьем рекомендуется круглый год, особенно во время отпуска. Чтобы не омрачать себе отдых, рекомендуется всегда держать в аптечке проверенное противовирусное средство.