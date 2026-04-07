Запуск трех российских лунных аппаратов перенесли на 2030-е годы

Запуск космических аппаратов «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесли на 2030-е годы. Об этом сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев, слова которого привел «Коммерсант» .

По его словам, запустить их планируют с 2032 по 2036 год. Сначала должны пройти исследования в зоне предполагаемой посадки аппаратов, затем начнется строительство элементов будущих лунных баз.

На сайте НПО имени Лавочкина указано, что в рамках «Луны-28» планируется доставить лунный грунт с Южного полюса, а также отработать безопасный подход к поверхности и высокоточную посадку на радиомаяк. Запустить станцию планируют с космодрома Восточный.

Ранее американская компания SpaceX сообщила, что планирует до 2030 года снова высадить человека на Луне.