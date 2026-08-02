Российский космонавт показал Мраморное море с МКС

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Мраморное море с борта Международной космической станции. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Мраморное море — внутреннее море Турции, соединяющее Черное и Эгейское моря через проливы Босфор и Дарданеллы. Его площадь составляет около 11 350 квадратных километров, что делает его самым маленьким на планете. При этом глубина достигает 1355 метров.

«Фото географического объекта сделал космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков с борта МКС во время космической командировки. На Землю он вернулся 26 июля», — уточнили в госкорпорации.

Вместе с Кудь-Сверчковым на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-28» в Казахстане приземлились российский космонавт Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс. На пост командира на МКС заступил Петр Дубров.