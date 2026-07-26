На Землю с МКС вернулись два российских космонавта и американский астронавт

Роскосмос: Кудь-Сверчков, Микаев и Уилльямс вернулись на Землю с МКС

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» приземлился в Казахстане близ города Жезказган с тремя людьми на борту. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

С Международной космической станции в 13:27 вернулись на Землю космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. По словам пресс-службы, посадка прошла штатно.

«Чувствую себя прекрасно. Единственное — еще пока не привык к гравитации. Все службы отработали на отлично», — поделился Микаев.

Кудь-Сверчков исполнял обязанности командира 74-й экспедиции на станции, его сменил Петр Дубров.

Спускаемый аппарат отстыковался от МКС по плану в 10:03. Полет до Земли занял чуть менее двух с половиной часов.