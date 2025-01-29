Российские ученые запустят создание барабанных перепонок и носовых перегородок

Российские ученые в 2025 году запустят производство персонализированных биомедицинских клеточных продуктов, с помощью которых пациентам будут восстанавливать структуры полости носа, голосовые складки и барабанные перепонки. Об этом сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

Несколько лет ученые работали над технологией производства сфероидов — «шариков» из мезенхимных стромальных клеток человека, которые выделяют коктейль биологически активных веществ. Они стимулируют образование ткани, близкой к нормальной. Исследователи тестировали биоэквиваленты на животных, что подтвердило эффективность терапии.

Для получения такого лечения пациентам необходимо будет пройти обследование, как и при подготовке к любым другим медицинским процедурам. При отсутствии противопоказаний специалисты возьмут у пациента небольшой фрагмент жировой ткани для изготовления продукта.

«После того как врач получит готовый продукт, он введет его в организм пациента во время операции — например, в виде инъекции», — пояснили в университете.

Ранее стало известно, что в Перу родился первый в мире ребенок, зачатый вне женского тела с помощью технологии Fertilo. В ее основе лежит использование искусственных яичников.