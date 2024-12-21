В Перу родился первый в мире ребенок, зачатый вне тела женщины

В Перу родился первый в мире ребенок, зачатый с использованием технологии Fertilo в яйцеклетке вне женского тела. Об этом сообщили на сайте американской биотехнологической компании Gameto.

Ребенок появился на свет в клинике Санта-Исабель в столице Перу — Лиме.

В основе технологии Fertilo лежит использование искусственных яичников, в которых женские клетки созревают до нужного состояния. Весь процесс проходит в лабораторных условиях, поэтому не требуется мощная гормональная стимуляция пациентки, как происходит при стандартном экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

После созревшие яйцеклетки оплодотворяются или замораживаются для будущего использования. Благодаря этому методу на 80% можно сократить количество необходимых гормональных инъекций и сократить продолжительность цикла гормональной терапии с 10-14 дней до трех.

Эту технологию одобрили не только в Перу, но также в Парагвае, Мексике, Аргентине, Японии и Австралии.

Ранее в США 62-летней российской релокантке отказали в процедуре ЭКО и ей пришлось вернуться на родину, чтобы стать матерью.