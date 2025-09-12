Российские ученые впервые пометили китов с помощью дронов

Представители фонда «Природа и люди» впервые пометили китов с помощью дронов. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор фонда Сергей Рыбаков.

«В этом году мы первый раз использовали беспилотник для того, чтобы устанавливать метки на китов. Метка выстреливается в кита с дрона с пневматики российского производства», — сказал он.

Рыбаков объяснил, что как только кит всплывает на поверхность, то метка сразу передает сигналы на спутник. Так ученые в режиме реального времени отслеживают его перемещения.

В июле этого года в Охотском море прошла совместная экспедиция фонда с сотрудниками Института проблем экологии и эволюции РАН. Им удалось поставить пять меток гренландских китов.

