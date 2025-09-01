Океанолог Таврический заявил, что черноморский змей Блэки может напугать до смерти
Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический рассказал aif.ru, что черноморский змей Блэки не нападает на людей. Однако существо все же представляет серьезную опасность.
По словам ученого, хищник, которого засняли на фото и видео, избегает контакта с человеком.
«Блэки не трогает человека. Он питается больными, слабыми дельфинами, работает как санитар моря», — пояснил эксперт.
Однако Таврический предупредил, что при встрече с этим существом человек может испытать смертельный ужас. Он напомнил о ситуациях, когда пловцов находили с разрывом сердца и перекошенными от ужаса лицами.