Океанолог Таврический заявил, что черноморский змей Блэки может напугать до смерти

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический рассказал aif.ru , что черноморский змей Блэки не нападает на людей. Однако существо все же представляет серьезную опасность.

По словам ученого, хищник, которого засняли на фото и видео, избегает контакта с человеком.

«Блэки не трогает человека. Он питается больными, слабыми дельфинами, работает как санитар моря», — пояснил эксперт.

Однако Таврический предупредил, что при встрече с этим существом человек может испытать смертельный ужас. Он напомнил о ситуациях, когда пловцов находили с разрывом сердца и перекошенными от ужаса лицами.