Российские ученые совершили революцию в перевозке органов для пересадки

Ученые из Новосибирска определили, как можно дольше сохранять донорское сердце пригодным для пересадки. Эти данные планируют использовать для создания специального устройства, которое позволит перевозить орган на большие расстояния, сообщил ТАСС .

Сегодня, когда врачи забирают донорское сердце, его останавливают и обкладывают льдом. В «замороженном» состоянии орган остается живым не более четырех часов. Если за это время его не успеют привезти и пересадить пациенту, сердце погибает. Из-за этого врачи часто не могут помочь людям, которые живут далеко от крупных медицинских центров.

Новый подход разработали сотрудники Национального исследовательского центра имени Мешалкина. Их идея основана на том, что сердце нужно не просто хранить, а продолжать поддерживать его работу искусственным кровотоком.

Это позволит сохранить орган в рабочем состоянии до 10 часов.

Испытания проводились на животных. Исследователи на короткое время останавливали сердце, а затем запускали его снова и наблюдали, как оно восстанавливается. В ряде случаев удавалось вернуть его работу почти к исходному уровню.

Исследователи уже подобрали нужные настройки и специальные препараты, которые защищают ткани от повреждений. В 2027 году инженеры приступят к сборке самого аппарата для транспортировки.

Предполагается, что на создание и тестирование устройства уйдет около двух лет. После его появления врачи смогут спасать тысячи жизней, доставляя подходящие органы через несколько часовых поясов.

Ранее в Сергиево-Посадской больнице провели уникальную операцию на сосудах.