В Сергиево-Посадской больнице провели уникальную операцию на сосудах

Заведующий отделением Роман Никонов рассказал, что это первая операция по методике транскаротидной артериальной реваскуляризации, которая сочетает открытый и эндоваскулярный способы. «Уникальность в том, что мы впервые применили технологию реверсного кровотока — запустили кровь в обратном направлении на время операции. Делается это для того, чтобы бляшки и тромбы во время вмешательства не попали в головной мозг», — пояснил он.

Пациенту установили стент, и кровоток был восстановлен. Роман Никонов подчеркнул, что такая операция в Московской области была проведена впервые и прошла успешно.

После операции пациента навестила глава округа Оксана Ероханова. Она поблагодарила врачей и пообщалась с пациентом. «Я часто слышу добрые слова от жителей про наш сосудистый центр. И особенно приятно, что к нам приезжают из других городов. Значит, правда работает», — поделилась Оксана Ероханова.

Отделение сосудистой хирургии открыли в 2023 году, и оно сразу стало популярным среди жителей. Сначала было всего 5 коек, теперь же здесь могут лечиться 20 человек одновременно. Оборудование в отделении современное и подходит для высокотехнологичных операций.