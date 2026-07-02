Российские ученые разработали нейросетевую систему, способную значительно ускорить анализ геномов

Российские исследователи из Института искусственного интеллекта (AIRI), Института цитологии и генетики СО РАН и университета «Сириус» разработали нейросетевую систему, способную значительно ускорить анализ геномов. Как отмечает ТАСС , эта технология выполняет аннотацию последовательностей ДНК: она автоматически определяет границы генов, их внутреннюю структуру и помогает разбирать сложные участки кода.

Разработка призвана решить одну из главных проблем современной биоинформатики — разрыв между скоростью расшифровки ДНК и ее научной разметкой, которая вручную может занимать годы, написал Ferra.ru.

Новый подход позволяет получать предварительную карту генов практически сразу после сборки генома, что критически важно, поскольку в самой последовательности отсутствуют четкие метки начала и конца, а участки часто перекрываются. Система работает комплексно: одни модели ищут возможные границы генов, другие проверяют эти участки на достоверность, после чего классифицируют и уточняют их структуру. Технология уже доказала свою эффективность при работе с геномами животных, растений, дрожжей и мушки-дрозофилы.