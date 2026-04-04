Российские ученые открыли в Антарктиде новый географический объект

Российские исследователи обнаружили в Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН.

«Всестороннее изучение 18 ранее не исследованных озер в этом районе показало, что данный оазис является устойчивым целостным образованием на поверхности Земли», — указано в сообщении.

Оазис окружен горами и долинами. Среднегодовая температура воздуха здесь около -12 градусов. Свободная ото льда зона занимает примерно 2,2 квадратных километра.

Ранее в Антарктиде стартовала международная научная экспедиция по исследованию ледника Туэйтса, известного как ледник Судного дня. Его движение, начавшееся в Новой Зеландии, несет реальные угрозы.