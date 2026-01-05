Ледник Судного дня пришел в движение. Когда ждать всемирную катастрофу?

В Антарктиде началась международная научная миссия по изучению ледника Туэйтса — одного из самых опасных объектов мирового океана, известного как ледник Судного дня. Эксперты предупреждают, что его движение, начавшееся из Новой Зеландии, создает реальные угрозы.

Международная группа ученых предупреждает, что ускоренное таяние ледников может поднять уровень Мирового океана на 60 сантиметров, указано на сайте Phys.org . В худшем случае, если процесс затронет близлежащие ледовые массивы, уровень океана может подняться на три–пять метров.

Под угрозой: Нью-Йорк, Майами, Лондон, Амстердам, Венеция, Шанхай, Токио, Мумбаи, Бангкок, а также значительная часть дельт рек и островных государств.

Спутниковые данные показывают, что теплые океанические течения размывают основание ледника и вызывают появление глубоких трещин. Ледник Туэйтса, по размеру сравнимый с Флоридой, считается одним из самых уязвимых в Западной Антарктиде. Его таяние может привести к катастрофическим последствиям для прибрежных городов по всему миру.

Начались сотни землетрясений

Ледниковое землетрясение происходит, когда крупные тонкие айсберги откалываются и падают в океан.

Они переворачиваются и с силой ударяются о материнский ледник. Это вызывает мощные колебания грунта или сейсмические волны, которые расходятся на тысячи километров от своего источника.

Ледниковые землетрясения уникальны тем, что не создают высокочастотных сейсмических волн. Такие волны критически важны для обнаружения и определения местоположения традиционных источников сейсмической активности, таких как землетрясения, вулканы и ядерные взрывы.

Ледниковые землетрясения обнаружили сравнительно недавно, хотя другие сейсмические явления фиксировались на протяжении десятилетий.

С 2018 по 2020 годы ледник Туэйтса переживал особенно активный период ледниковых землетрясений. В это же время ледяной язык ледника начал двигаться к морю быстрее обычного. Ускорение движения ледяного языка подтвердили независимые спутниковые наблюдения.

«Это ускорение могло быть вызвано океаническими условиями, влияние которых пока недостаточно изучено», — отмечали исследователи.