Российская компания впервые представила голубей-биодронов

Компания Neiry презентовала голубей-биодронов, которыми можно управлять как беспилотниками. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Управление полетом возможно благодаря встроенным в мозг голубя нейроинтерфейсам.

«В настоящее время команда ученых и разработчиков тестирует их летные характеристики», — уточнили в пресс-службе.

Компания добавила, что внешне такие голуби почти не отличаются от обычных — разница только в том, что у биодронов выходит из головы провод нейроинтерфейса и есть небольшой рюкзак с электроникой.

В пресс-службе подчеркнули, что разработка может помогать специалистам выполнять задачи по экологическому и промышленному мониторингу, а также участвовать в поисковых операциях.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу обратил внимание, что российские специалисты повысили летальность дронов «Ланцет». По его мнению, модернизированные беспилотники 51Э, 51Э-ИК, 52Э и 52Э-ИК стали представлять большую угрозу.