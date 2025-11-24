Модернизация российских «Ланцетов» вызвала тревогу в США

Российским специалистам удалось существенно повысить летальность дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом в статье для журнала The National Interest заявил обозреватель Питер Сучиу.

«Новые модернизации российских блуждающих боеприпасов „Ланцет“ фактически удвоили их выносливость в воздухе, значительно увеличив дальность действия», — объяснил он.

Аналитик напомнил, что новые версии БПЛА, которые разработала компания ZALA, обладают вдвое большей продолжительностью полета по сравнению с базовыми моделями. Благодаря продвинутым характеристикам новые дроны 51Э, 51Э-ИК, 52Э и 52Э-ИК стали представлять большую угрозу для противника.

Сучиу добавил, что стоимость «Ланцетов» при этом по-прежнему остается невысокой.

