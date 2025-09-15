Россиян предупредили о помехах в телеэфире из-за Солнца

В телеэфире по всей России с 27 сентября до 20 октября возможны помехи из-за солнечной интерференции. Об этом сообщили РИА «Новости» в Российской телевизионной радиовещательной сети.

Речь идет о природном явлении, при котором радиоволны Солнца мешают приему телесигнала со спутников связи. Оно возникает дважды в год — после весеннего и осеннего равноденствия — и длится около трех недель.

В это время Солнце раз в сутки оказывается на одной линии со спутником и наземной станцией, что приводит к кратковременному «замерзанию» или исчезновению картинки.

Если на экране внезапно картинка будто рассыпалась или замерла, то произошло короткое солнечное воздействие. В таком случае поможет выключение телевизора или приставки на пару минут.