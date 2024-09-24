Россиян предупредили о помехах на экранах телевизоров в октябре

В октябре на телеэкранах россиян возможно будут появляться помехи. Это связано с солнечной интерференцией, которая придет 27 сентября, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Специалисты рассказали, что солнечная интерференция является сезонным явлением, которое длится около трех недель. Оно может вызывать помехи при приеме телепрограмм. Их длительность варьируется от нескольких секунд до 22 минут в сутки.

«Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки выстраиваются в одну линию. Ретранслятор будет принимать солнечное радиоизлучение, способное заглушить сигнал от спутника. В таком случае, на экранах в зоне охвата ретранслятора возникнут помехи», — отметили в РТРС.

Если на экране внезапно картинка будто рассыпалась или замерла, то произошло короткое солнечное воздействие. В таком случае поможет выключение телевизора или приставки на пару минут. Если прием не восстановился, тогда лучше заново запустить автопоиск телеканалов.

Перебои в работе электрических приборов и интернета может вызвать магнитный шторм. Геомагнитные бури случаются около шести раз в год и длятся около недели.