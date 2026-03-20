Россиян предупредили о магнитной буре 20 марта

Магнитная буря, которую прогнозировали на вечер 19 марта, начнется позже — днем 20 марта. Это связано с тем, что солнечная плазма достигла Земли с опозданием, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ).

Вечером в четверг ожидалось, что появятся плазменные облака, выброшенные Солнцем 16 марта. По предварительным данным, это могло вызвать магнитные бури уровня G3. Как отметили исследователи, первые признаки прихода плазмы стали заметны около 04:00 по московскому времени в пятницу.

«Магнитосфера Земли пока не среагировала на воздействие, но это почти наверняка лишь вопрос времени. Всего к планете до конца недели должно прийти от двух до трех выбросов», — сказали в пресс-службе.

Предположительно, магнитные бури уровня G2-G3 начнутся 20 марта.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил, что диагноза «метеозависимость» в Международной классификации болезней не существует.