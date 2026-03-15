Врач Кондрахин сообщил, что метеозависимость может указывать на скрытые болезни

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в интервью aif.ru объяснил, что метеозависимость может указывать на скрытые болезни.

Специалист отметил, что диагноза «метеозависимость» в Международной классификации болезней (МКБ-10) не существует. Однако исследования показывают, что даже здоровые люди могут испытывать дискомфорт при геомагнитной активности.

Кондрахин считает, что метеозависимость — это не самостоятельная болезнь, а индикатор скрытого недуга. «Наш мозг постоянно сканирует окружающую среду. Когда условия меняются (возникают магнитные аномалии), мозг фиксирует: что-то произошло. Так как у него нет собственных "глаз", он, не понимая сути угрозы, дает команду на адаптацию», — рассказал врач.

Если у человека есть заболевание, то при попытке сохранить внутреннее равновесие возникает перенапряжение. И тогда появляются неприятные симптомы, которых раньше не было. Например, если у человека скрытая гипертония, может резко подняться давление. Если есть предрасположенность к мигреням — возникнет сильная головная боль. Возможны сбои в работе сердца, общее недомогание или ломота в теле.

«К магнитной буре нужно относиться как к провокатору или тесту. Ухудшение самочувствия — это повод обратиться к врачу», — подытожил Кондрахин.