На Солнце произошла мощная вспышка

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце днем 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики.

В 15:15 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4392 (S14E19) произошла вспышка мощностью M2.8. Ее длительность составила 32 минуты.

«Продолжается возмущение геомагнитного поля», — отметили ученые.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять уровней: A, B, C, M и X. С каждой новой буквой мощность увеличивается в 10 раз. Эти вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы.

В субботу, 14 марта, на Земле началась первая сильная магнитная буря весны. Это произошло из-за резкого увеличения скорости солнечного ветра вблизи Земли. Причиной стал выброс плазмы из корональной дыры на Солнце. При этом ее интенсивность долго оставалась стабильной — на уровне G1.7.