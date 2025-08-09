Корабль Crew Dragon с Кириллом Песковым вернулся на Землю

Космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков вернулся на Землю на корабле Crew Dragon. Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос».

«Вместе с Кириллом Песковым на Землю возвратились астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси. Теперь им предстоит адаптироваться к земным условиям», — отметили в Роскосмосе.

ГК «Роскосмос» также рассказала, как пройдет восстановление и реабилитация экипажа Crew-10. Сначала спасательное судно прибудет к месту приводнения и заберет экипаж. Специалисты проведут медицинские обследования: измерят давление, пульс и дыхание, сделают ЭКГ и УЗИ, если потребуется.

В профилактории экипаж пройдет углубленный медицинский осмотр у специалистов разных профилей: терапевта, офтальмолога и невролога. Также будет проведен тест, который оценит восстановление кровообращения при изменении положения тела.

Затем начнется реабилитация — ЛФК, массаж, плавание и гимнастика в бассейне. После первичной реабилитации в США Кирилл Песков вернется в Россию для продолжения восстановления, добавили в пресс-службе.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что корабль планируют приводнить у побережья Калифорнии. На Земле коллегу встретил космонавт Сергей Прокопьев, а также команда врачей Центра подготовки космонавтов.