Биологический спутник с 75 мышами стартовал с Байконура

Роскосмос: ракета «Союз» с биоспутником «Бион-М» запущен с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Байконур». Она выведет на орбиту биологический спутник «Бион-М» № 2 с мышами, мухами, муравьями и другими подопытными. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«„Союз“ стартовал с Байконура. С космодрома запущен биоспутник „Бион-М“ № 2», — объявила госкорпорация.

Запуск состоялся, как и планировалось, в 20:13. Незадолго до этого госкомиссия разрешила заправку ракеты-носителя «Союз-2.1б» топливом.

Аппарат «Бион-М» массой до 6,4 тонны разработал РКЦ «Прогресс». Миссия позволит ученым оценить влияние радиации и невесомости на живые организмы на полярной орбите. На борту биоспутника находятся 75 мышей, растения, мхи, муравьи, мухи Дрозофилы, клеточные культуры, зерновые и семена растений, выращенных из зерен, уже бывавших в космосе.

