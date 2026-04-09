Россия отсканирует Луну

Глава Роскосмоса Баканов: сканирование Луны запланировали на 2028 год

Россия рассчитывает в 2028 году провести сканирование Луны. Об этом на космическом форуме в национальном центре «Россия» сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, его слова привело РИА «Новости» .

Госкорпорация начала разработку приборов для изучения спутника Земли в 2026 году.

«В 2028 году проведем ее сканирование», — заявил Баканов.

Вице-президент РАН Сергей Чернышев ранее сообщил о переносе запуска космических аппаратов «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30». Сначала ученые проведут исследования в зоне вероятной посадки аппаратов, после чего начнется возведение элементов будущих лунных баз.

В рамках «Луны-28» Роскосмос доставит лунный грунт с Южного полюса, а также отработает высокоточную посадку на радиомаяк и безопасный подход к поверхности. Запустить станцию рассчитывают с космодрома Восточный.