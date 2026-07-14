Россия и НАСА обсудят сроки дальнейшей эксплуатации МКС

Россия планирует обсудить с НАСА дальнейшее существование Международной космической станции. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ИС «Вести» .

«Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования, до какого года мы это планируем. Мы хотели сверить часы с коллегами, насколько они совпадают с нашей позицией», — сказал он.

Переговоры запланировали с учетом сроков визита руководителя НАСА Джареда Айзекмана на Байконур. Он прибыл на космодром 13 июля, откуда сегодня стартовал международный экипаж, направляющийся на МКС. Айзекман вместе с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Бакановым участвовал в подготовке участников экспедиции.

Глава госкорпорации ранее уточнил, что после завершения эксплуатации станции Россия и США намерены сосредоточиться на создании собственных орбитальных комплексов. При этом перспективы сотрудничества между российской и американской станциями будут определять техническими характеристиками проектов.