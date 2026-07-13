Главы Роскосмоса и НАСА обсудят судьбу МКС

По словам Баканова, сотрудничество России и США в сфере пилотируемой космонавтики продолжается, поскольку область выведена из-под санкций.

«Мы еще должны решить судьбу МКС перед тем, как думать, что будет после. До 2028 года точно эксплуатируем. Завтра у нас переговоры, может быть, будет продлено», — сказал глава Роскосмоса.

Он добавил, что после завершения работы МКС США планируют создать собственную орбитальную станцию, а Россия — Российскую орбитальную станцию. Возможность взаимодействия между проектами будет зависеть, в частности, от технических решений и параметров орбит.

Глава НАСА прибыл на Байконур впервые за восемь лет. Он намерен присутствовать при запуске международного экипажа к МКС.

Ранее глава Роскосмоса заявлял о продуктивном сотрудничестве с США в рамках работы Международной космической станции, отдельно отметив эффективность программы перекрестных полетов.