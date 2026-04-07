Роскосмос заявил о нежелании некоторых стран сотрудничать в сфере полетов

Некоторые партнеры по МКС отказывают России в организации полетов на станцию космонавтов из третьих стран. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, его слова привело РИА «Новости» .

«Такой истории с российской орбитальной станцией не будет», — добавил он.

Баканов не стал уточнять, от кого именно приходят отказы, — он объяснил, что не хочет никого обидеть. При этом российские космонавты по-прежнему участвуют в миссиях SpaceX — например, сейчас на орбите находится Андрей Федяев.

Ранее начальник отдела космического питания Алексей Ведерников рассказал, что российские космонавты на МКС угостили американских коллег русскими блюдами. По его словам, астронавтам понравились многокомпонентные супы, такие как борщ и харчо, а также творог с орехами.