Названы любимые русские блюда американских астронавтов на МКС

Российские космонавты на борту МКС угостили коллег русскими блюдами. Больше всего астронавтам понравились многокомпонентные супы и творог с орехами, сообщил ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

«Коллегам из других стран нравятся такие наши блюда, как многокомпонентные супы — рассольник, харчо и, конечно же, борщ, — сублимированные кисели, творог с орехами — лидер», — сказал он.

Россияне тоже пробовали иностранные блюда. Ведерников сообщил, что чаще это куриные или говяжьи стейки, салаты с тунцом и экзотическими фруктами. По его словам, для разнообразия космонавты и без обмена блюдами поддерживают смешанный рацион.

Ранее Роскосмос не подтвердил проблемы на МКС из-за магнитных бурь, но вернулся к планам прекратить работу станции. Ее начнут сводить с орбиты в 2028 году.