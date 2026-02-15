Российский космонавт Андрей Федяев прилетел на МКС

Американский корабль Crew Dragon, на борту которого находился летчик-космонавт, Герой России Андрей Федяев, прибыл на Международную космическую станцию. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12 причалил к Международной космической станции. Помимо нашего космонавта в экипаже — астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено», — уточнили в госкорпорации.

Федяев будет участвовать в экспериментах, в ходе которых изучат, как длительное пребывание в невесомости влияет на организм человека. Эти данные потребуются для разработки технологий для будущих дальних экспедиций.

В пятницу, 13 февраля, мыса Канаверал во Флориде выполнили пуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon. Корабль вывели на заданную орбиту, отделение от второй ступени ракеты прошло в штатном режиме.