Сегодня 15:19 Роскосмос показал спутниковый снимок накрывшего Москву циклона 0 0 0 Фото: Роскосмос Наука

Роскосмос

Москва

На Москву днем 31 декабря обрушился снежный циклон. Госкорпорация «Роскосмос» показала в Telegram-канале его фотографию, сделанную спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

Спутники Роскосмоса следят за прохождением циклона, который накрыл российскую столицу. Их камеры запечатлели густую белую пелену, растянувшуюся над Москвой и областью.

Фото: Роскосмос

Ранее в центре метеорологической информации «Фобос» рассказали, что мокрый снег продолжит идти как минимум до 16:00. В течение вечера начнется похолодание. К 18:00 столбик термометра опустится до -2 градусов, к 23:00 — до -3 градусов.

В ночь с 31 декабря по 1 января, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, москвичей будет ждать «волшебная» погода. Мороз усилится до -4 градусов, на улицах образуется небольшой снежный покров.