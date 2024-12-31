Роскосмос показал спутниковый снимок накрывшего Москву циклона

На Москву днем 31 декабря обрушился снежный циклон. Госкорпорация «Роскосмос» показала в Telegram-канале его фотографию, сделанную спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».
Спутники Роскосмоса следят за прохождением циклона, который накрыл российскую столицу. Их камеры запечатлели густую белую пелену, растянувшуюся над Москвой и областью.
Ранее в центре метеорологической информации «Фобос» рассказали, что мокрый снег продолжит идти как минимум до 16:00. В течение вечера начнется похолодание. К 18:00 столбик термометра опустится до -2 градусов, к 23:00 — до -3 градусов.
В ночь с 31 декабря по 1 января, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, москвичей будет ждать «волшебная» погода. Мороз усилится до -4 градусов, на улицах образуется небольшой снежный покров.
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