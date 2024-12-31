На Москву 31 декабря обрушится сильный мокрый снег

В Москве 31 декабря ожидаются сильные осадки. С 09:00 до 16:00 в российской столице будет идти мокрый снег. О погоде в ближайшие часы сообщил центр метеорологической информации «Фобос» .

Зона интенсивных осадков подходит к городу с западной стороны Подмосковья. Сейчас температура держится на уровне +1 градуса, вечером она начнет понижаться.

К 18:00 столбик термометра опустится до -2 градусов, к 23:00 — до -3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в ночь с 31 декабря на 1 января. Синоптик пообещал горожанам «небольшое волшебство».

По словам Вильфанда, ночью мороз усилится до -4 градусов, сохранится небольшой снежный покров, создающий новогоднее настроение. Но 1 и 2 января на дорогах нужно быть аккуратнее — в Москву придет гололед и порывистый ветер.