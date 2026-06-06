Роскосмос показал движение астероида Пушкин в честь дня рождения поэта

Роскосмос опубликовал видеоролик с движущимся астероидом, который носит имя великого русского поэта Александра Пушкина, в честь его 227-го дня рождения. Пост разместили в телеграм-канале госкорпорации.

«Космический Пушкин. В день рождения великого поэта показываем движение астероида 2208 Пушкин», — поделились в Роскосмосе.

В понедельник, 1 июня, предприятия госкорпорации отметили Международный день защиты детей. Они устроили трогательный флешмоб «Мама, я надел шапку». Его запустил астронавт Сергей Кудь-Сверчков, раскрыв в открытом космосе лист бумаги с такой надписью. Это тронуло сотрудников предприятий Роскосмоса, и они подхватили идею.