Росатом создал тестовые образцы новых материалов с помощью ИИ

В государственной корпорации «Росатом» применят искусственный интеллект для ускорения синтеза новых материалов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на годовой отчет АО «Атомэнергопром» за 2025 год.

ИИ-алгоритм самостоятельно подбирает состав и структуру перспективных материалов, управляет их синтезом, тестирует полученные образцы и при необходимости изменяет их состав. Он может опробовать до десяти вариантов за сутки, что на порядок быстрее обычных методов. Это позволит сократить сроки создания новых материалов с нескольких лет до месяцев.

Специалисты компании уже испытали макеты основных узлов линии и исследовали первые образцы.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская наука готова к внедрению технологий искусственного интеллекта.