Путин указал на готовность науки России к решению задач внедрения ИИ

У российской науки есть необходимые кадры для внедрения искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Об этом сообщил ТАСС .

«Располагаем интеллектуальным потенциалом [в вопросах развития ИИ], и в области образования этот процесс развивается активно, и академическая наука наша готова к решению задач подобного рода и такого уровня», — подчеркнул глава государства.

Евразийский экономический форум стартовал в Астане. До его начала Путин провел встречу со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Оба лидера высоко оценили ход переговоров, на которых было подписано соглашение о строительстве атомной электростанции в Казахстане.

Ранее глава России заявил, что применение компьютерного разума приведет к исчезновению многих профессий.