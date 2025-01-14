Ректор МГУ раскрыл удивительные свойства числа 2025

По его словам, 2025 одновременно считается квадратом суммы первых девяти натуральных чисел и суммой их кубов. Это свойство поразило Садовничего.

«Для меня, как для математика, это число кажется по-настоящему удивительным. Разве это не волшебство? Математика подготовила для нас приятный сюрприз», — сказал он.

В ночь на 14 января россияне отметили Старый Новый год. У его празднования есть свои традиции, обряды и суеверия. Например, богато накрытый стол принесет хозяевам благополучие в ближайшие 12 месяцев. В целом 2025 год, по мнению предсказателей, принесет человечеству громкие научные открытия, природные катаклизмы и требующие разрешения международные конфликты.