Предсказавший пандемию экстрасенс сделал пугающий прогноз на 2025 год

В середине 2025 года может начаться третья мировая война с небывалым уровнем насилия. Экстрасенс и гипнотерапевт из Великобритании Николас Ауджула сообщил об этом Daily Mail .

«Мы увидим ужасающие акты человеческого зла и насилия по отношению друг к другу во имя религии и национализма», — предупредил он.

Ясновидящий назвал 2025 год периодом, когда в мире не хватит сострадания. По его оценкам, ситуация обострится летом, когда возникнет угроза третьей мировой войны. Прошлое и будущее сольются воедино, что приведет к возрождению традиционных ценностей.

Новые природные катаклизмы обрушатся на дома людей. Ауджула сообщил, что повысится уровень мирового океана, прольются проливные дожди и произойдут катастрофические наводнения.

Однако все не так плохо, уверен экстрасенс. На этом фоне в мире ожидаются важные научные открытия, например, создание органов в лабораториях. Кроме того, улучшится положение рабочих и случатся крупные победы в женском спорте.

Ауджуле 38 лет, он живет и работает в Лондоне. Экстрасенсорные способности открылись у парня в 17-летнем возрасте. С тех пор он успел предсказать пандемию COVID-19 и победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Его коллега из Бразилии Атос Саломе предсказал в 2025 году масштабные утечки информации о военных разработках и инопланетной жизни, а также природные катастрофы из-за попытки людей управлять климатом. Буддийский монах геше Йонтен сообщил, что символом года станет змея, а элементом — дерево. Это сочетание, по его словам, создаст условия для перемен.