Путин призвал создать достойные условия для иностранных ученых в России

Президент Путин: регионы должны создать условия для ученых-иностранцев

Фото: РИА «Новости»

Российские регионы должны создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и ученых. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов.

Глава государства отметил, что в некоторых странах прекращаются исследования в области ядерной науки, закрывают атомные электростанции. Россия открыта для сотрудничества.

«Специалистам в этих областях просто некуда деваться, и они с удовольствием бы к нам приехали. Надо создавать только условия для этого. И мы, безусловно, будем это делать», — добавил президент.

Президент также расширил программу мегагрантов и не исключил еще одного расширения. Глава государства отметил, что выделять ресурсы на них крайне важно. Наука в России не будет стоять на месте — ее развитие обеспечат, несмотря на все сложности, подчеркнул лидер.

Путин 13 июня посетил Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Он дал старт работам по технологическому пуску сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA.

Завод по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в ЗелАО

Доллар улетел, но обещал вернуться. Что произошло с Мосбиржей и почему валюта подорожала

Фейк: бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс

Отметка роста. Минимальную зарплату россиян захотели привязать к МРОТ

Пашинян получил карт-бланш от США. Выход из ОДКБ уничтожит страну

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте