Путин призвал создать достойные условия для иностранных ученых в России

Российские регионы должны создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и ученых. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов.

Глава государства отметил, что в некоторых странах прекращаются исследования в области ядерной науки, закрывают атомные электростанции. Россия открыта для сотрудничества.

«Специалистам в этих областях просто некуда деваться, и они с удовольствием бы к нам приехали. Надо создавать только условия для этого. И мы, безусловно, будем это делать», — добавил президент.

Президент также расширил программу мегагрантов и не исключил еще одного расширения. Глава государства отметил, что выделять ресурсы на них крайне важно. Наука в России не будет стоять на месте — ее развитие обеспечат, несмотря на все сложности, подчеркнул лидер.

Путин 13 июня посетил Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Он дал старт работам по технологическому пуску сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA.