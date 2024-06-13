«Развитие будет обеспечено». Путин рассказал о перспективах российской науки

Президент Путин: наука в России не будет стоять на месте

Наука в России не будет стоять на месте — ее развитие обеспечат, несмотря на все сложности. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с учеными после посещения Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

«Наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах. Развитие будет обеспечено, что приятно отметить», — процитировало главу государства РИА «Новости».

Во время визита в институт Путину рассказали, как ученые ставят задачи перед предприятиями и научными центрами по разработкам, которые раньше происходили только за рубежом. Российские производители справляются с задачами, подчеркнул президент. По его словам, в работах «нет практически ни одного сбоя».

В ОИЯИ глава государства дал старт работам по пуску сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA.