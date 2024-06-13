Путин посетил Объединенный институт ядерных исследований в Дубне

Президент Владимир Путин совершил рабочий визит в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне и дал старт работам по технологическому пуску сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путина ознакомили с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжелых ионов. Глава государства осмотрел его в сопровождении директора института Григория Трубникова. Пояснения предоставили главный инженер инжекционного комплекса лаборатории физики высоких энергий Артем Галимов и исполняющий обязанности директора лаборатории физики высоких энергий Андрей Бутенко.

Решение о создании комплекса NICA приняли еще в 2011 году. Разработка базируется на уникальной отечественной технологии сверхпроводящих магнитов с проточным охлаждением потоком кипящего гелия. Предполагается, что комплекс поможет наконец раскрыть тайну возникновения ядерной материи, из которой состоят все объекты в видимой Вселенной.

Уникальный коллайдер начали собирать в 2022 году. В проекте приняли участие 26 стран. В Дубне для его реализации были все возможности и необходимые площади.