Путин призвал обеспечить науку отечественным оборудованием

Путин: в России основное оборудование для науки должно быть отечественным

Основное оборудование для науки в России должно быть отечественного производства, поэтому рынок нуждается в таких производителях. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе общения с участниками IV Конгресса молодых ученых.

«Ясно, что мы все не произведем, но основное оборудование должно быть отечественным. И рынок надо обеспечить для производителей, как и в любой сфере», — сказал глава государства.

При этом Путин отметил, что Россия не будет полностью отказываться от всего импортного научного оборудования.

Также в ходе выступления российский лидер заверил, что технологии искусственного интеллекта не приведут к потере рабочих мест. По его словам, люди смогут «перепрофилировать сферу своей деятельности».

Путин добавил, что в настоящее время безработица в России фактически отсутствует, в стране осталась проблема нехватки рабочих рук.