Путин предложил Газпромбанку начать сотрудничество с Маском

Президент России Владимир Путин во время посещения стенда Газпромбанка на Форуме будущих технологий посоветовал российским компаниям сотрудничать с американским миллиардером Илоном Маском в вопросах науки, после того, как тот закончит реформировать административные органы Соединенных Штатов. Его слова привело РИА «Новости» .

Зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс показал Путину мягкую биосовместимую матрицу, которая необходима для обнаружения и предотвращения повреждения участков коры головного мозга во время операций по удалению опухолей. Зауэрс назвал эту технологию российским ответом Маску, чья компания Neuralink занимается разработкой мозгового импланта.

Вторым «ответом Маску» Зауэрс назвал разрабатываемые в России аккумуляторные батареи способные обеспечить импортозамещение и импортоопережение в приоритетных отраслях экономики.

«Он закончит реформировать административные органы в штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте… Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», — посоветовал президент российским бизнесменам.

При этом представитель Газпромбанка отметил, что эти батареи можно было бы установить в космический корабль SpaceX вместо тех, что применяются сейчас и чья энерговооруженность на 10% меньше, чем у российских батарей.

Также в рамках форума президент выразил признательность иностранным ученым за поддержку контактов с коллегами из России. Он также указал на необходимость выстроить полный цикл работы и создать условия для бизнеса, чтобы кратно нарастить потенциал химической промышленности и смежных отраслей.